Usa: Piccolotti, 'ho Tesla presa a leasing appena possibile la venderò'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “La Tesla? Ma non è mia. È di mia moglie. Se vuole sapere della Tesla, chiami pure lei”. Lo dice a 'Il Foglio' il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. “L’abbiamo presa prima che Musk diventasse nazista”, conferma Elisabetta Piccolotti, deputata di Avs. “L’abbiamo presa col leasing quindi per ora non è possibile. Ma quando sarà, certo, ce ne libereremo. La venderemo”. “Valuteremo, vedremo, forse, chissà”, aggiunge Fratoianni.

“Musk -ripete Piccolotti- è un nazista e però la Tesla funziona. L’ho usata sempre nell’ultima campagna elettorale per le Europee. Adesso benché efficientissima quest’auto è un peso politico”.