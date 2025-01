Usa: Prodi, 'da Trump discorso terribile, chiusura e alte tariffe'**

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Avete parlato di cose serie e non avete ascoltato il discorso di Trump, quindi siete stati bravi. Stanno succedendo cose che non avrei mai pensato in tutta la mia vita. Pensiamo al futuro e cerchiamo di rasserenarci". Così Romano Prodi in collegamento co...

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – "Avete parlato di cose serie e non avete ascoltato il discorso di Trump, quindi siete stati bravi. Stanno succedendo cose che non avrei mai pensato in tutta la mia vita. Pensiamo al futuro e cerchiamo di rasserenarci". Così Romano Prodi in collegamento con un evento organizzato da Dario Nardella a Montecatini, con i parlamentari toscani Federico Gianassi ed Emiliano Fossi e al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

"Un discorso terribile: quando uno arriva a dire 'ci riprendiamo Panama' cosa fai, gli mandi l'esercito? Non ha parlato delle tariffe, ha lasciato ancora incerto questo aspetto che per noi è così importante. Non ci possiamo che aspettare una politica di chiusura e alte tariffe. Quando uno dice 'inonderemo il mondo di petrolio, basta con gli accordi di Parigi' sono affermazioni che implicano una chiusura economica che non maschera".

"Di fronte a queste ipotesi Bruxelles tace, penso sia triste. Speriamo domani ci sia una risposta", sottolinea.