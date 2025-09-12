Usa: Ricciardi, 'da Ciriani squallido tentativo di coprire complicità in genocidio'

Roma, 12 set (Adnkronos) - "Le parole di Ciriani sono uno squallido tentativo di coprire le responsabilità del governo Meloni, il quale sta di fatto agendo da complice nel genocidio di Gaza perpetrato dal criminale di guerra Netanyahu". Lo dice Riccardo Ricciardi, capogruppo M5s all...

Roma, 12 set (Adnkronos) – "Le parole di Ciriani sono uno squallido tentativo di coprire le responsabilità del governo Meloni, il quale sta di fatto agendo da complice nel genocidio di Gaza perpetrato dal criminale di guerra Netanyahu". Lo dice Riccardo Ricciardi, capogruppo M5s alla Camera.

"Ciriani, come Tajani, dovrebbero vergognarsi di addebitare un 'clima di odio' al Movimento 5 Stelle.

L'odio lo semina chi lascia morire dei bambini innocenti e non fa nulla per fermare lo sterminio in corso. Nel mondo di Tajani e Ciriani i militari israeliani che uccidono dei civili hanno il diritto di godersi le vacanze con la protezione delle istituzioni italiane, i cittadini sulla Global Sumud Flotilla, invece, vanno lasciati in balia di un governo genocida. Siamo diametralmente diversi: noi non seminiamo odio, ci battiamo per la speranza di un'Italia e un Occidente diverso".