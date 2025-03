Usa: Rubio, 'revochiamo visti e Green Card a manifestanti pro-Palestina'

Washington, 16 mar. (Adnkronos) – Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato alla Cbs che ci sarà un aumento dei casi di detenzione simili a quello del manifestante filo-palestinese Mahmoud Khalil. "Ogni giorno, ormai – ha aggiunto – approviamo revoche di visti e anche di Green Card".

"Devi fare certe dichiarazioni", ha spiegato a proposito dei non cittadini che arrivano negli Stati Uniti. "Se ci dici, quando fai domanda per un visto, che stai arrivando negli Stati Uniti per partecipare a eventi pro-Hamas che vanno contro gli interessi della politica estera… Se ci avessi detto che lo avresti fatto, non ti avremmo mai dato il visto".