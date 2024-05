Usa: Schlein, 'Trump danno per democrazia, rispetti sentenza'**

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Penso che Trump abbia già dimostrato di essere un danno per la democrazia americana. Trump è colpevole ed è pericolosissimo per la democrazia che un candidato alla presidenza non rispetti la magistratura e una sentenza che è arrivata. Ma ...

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Penso che Trump abbia già dimostrato di essere un danno per la democrazia americana. Trump è colpevole ed è pericolosissimo per la democrazia che un candidato alla presidenza non rispetti la magistratura e una sentenza che è arrivata. Ma non è la prima volta. C'era stata una vera e propria legittimazione dell'attacco a Capitol Hill. La democrazia mai va data per scontata. Vale per gli Usa, vale per Ue". Così Elly Schlein a Tribù su Sky Tg24.