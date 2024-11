Prima l’autorizzazione ad utilizzare i missili americani contro obiettivi all’interno della Russia, poi la conferma sulla fornitura a Kiev delle mine antiuomo. Gli Usa, al crepuscolo del governo Biden, hanno un obiettivo chiaro in testa: rafforzare le difese dell’Ucraina.

Guerra in Ucraina, la decisione di Biden: “Sì alle mine antiuomo a Kiev”

Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha annunciato la fornitura di mine antiuomo a Kiev e lo ha fatto durante la sua visita in Laos: “Hanno bisogno di strumenti che servano a rallentare gli invasori, ce le hanno chieste e penso che sia una buona idea” – ha spiegato il funzionario. Tra armi e munizioni, l’ultimo pacchetto Usa rivolto all’Ucraina raggiunge il valore di 275 milioni di dollari. Non può che esserne soddisfatto il numero uno di Kiev, Volodymyr Zelensky: “Queste nuove armi saranno molto importanti”.

Cosa sono le mine antiuomo in arrivo in Ucraina

Il Defense Express spiega nel dettaglio che cosa sono le mine antiuomo che dagli Usa stanno per giungere su suolo ucraino. La polemica che si è aperta in merito nasce soprattutto da un punto principale: questo tipo di arma tende ad uccidere in maniera indistinta militari e civili. Le autorità americane, però, hanno raccontato che le mine inviate a Kiev sono sistemi a proiettili Adam. Il funzionamento delle mine antiuomo non persistenti prevede che dopo un periodo di tempo prestabilito l’arma diventi inoffensiva. Va sottolineato, inoltre, che questa stessa tipologia di arma non entra per la prima volta in scena in questo momento nel conflitto in Est Europa. La Russia, infatti, era già stata accusata di aver utilizzato mine antiuomo simili a quelle fabbricate in Usa nel periodo a cavallo tra il 2022 e 2023.