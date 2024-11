Usa, sostenitori di Trump fuori da Mar-a-Lago: abbiamo bisogno di lui

West Palm Beach, 6 nov. (askanews) – I sostenitori di Donald Trump, riuniti fuori dalla sua residenza di Mar-a-Lago per seguire i risultati delle elezioni, ne festeggiano la vittoria quando il risultato è ormai delineato. “Abbiamo bisogno di Trump qui. Abbiamo sicuramente bisogno di lui dalla nostra parte, e lui è dalla nostra parte, e sono molto felice, e so che vincerà, assolutamente al 100%, non ho alcuna preoccupazione al riguardo” dice una donna.

“Non c’è dubbio che è stato bello vedere contee come Miami-Dade capovolgersi, perché quelle, sapete, erano le più a sinistra. È fantastico”, aggiunge un supporter dell’ex presidente Usa. “Non si può negare perché hanno imbrogliato prima, ha aperto gli occhi a tutti. Ora ci sono così tante persone che controllano tutto, quindi non c’è modo. L’America ha una guida, l’America è Trump”.