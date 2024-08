Gli Usa stanno fronteggiando la tempesta tropicale Debby, che sta lasciando dietro di sé un’impressionante scia di danni: non solo i guasti alla rete elettrica della Florida ma anche l’allagamento di numerose strade in Georgia e Carolina del Sud, che hanno spinto il sindaco di Charleston a instaurare il coprifuoco.

Usa, la tempesta Debby: danni e inondazioni nel sud del paese

La tempesta tropicale Debby continua a sferzare gli stati del Sud degli Stati Uniti.

Non solo la Florida, nella quale ha causato forti danni alla linea elettrica e purtroppo anche alcune vittime, ma anche Georgia, Carolina del Nord e del Sud e la Virginia stanno fronteggiando la tempesta.

Una bufera tropicale che sta provocando pericolose inondazioni, con strade completamente allagate.

Tutto questo a cause delle forti piogge che continuano ad interessare l’area.

Una situazione climatica decisamente rischiosa, poiché se le precipitazioni non dovessero attenuarsi il rischio di nuovi allagamenti, anche di ingenti proporzioni, si farebbe ancora più alto.

Tempesta Debby: a Charleston strade chiuse e coprifuoco

A Charleston, in Carolina del Sud, diverse persone si sono ritrovate a camminare con i piedi nell’acqua per via degli allagamenti.

Il primo cittadino ha deciso di chiudere diverse vie, permettendo il transito soltanto a specifiche categorie di lavoratori, come quelli del settore emergenziale.

Un atteggiamento prudenziale per limitare i danni a cose e persone, al quale si aggiunge l’imposizione del coprifuoco.

Purtroppo, la forza di queste tempeste si fa sempre più grande, per via dei cambiamenti in atto nel clima, con il rischio di provocare danni sempre più ingenti.