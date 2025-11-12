Usa: Trump, 'democratici tirano fuori bufala Epstein per distogliere attenzione'

Washington, 12 nov. (Adnkronos/Afp) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato duramente i democratici per aver pubblicato delle email sui suoi presunti legami con Jeffrey Epstein, mettendo in guardia i repubblicani da una "trappola" in un possibile voto sulla pubblicazione dei documenti sullo scandalo.

"I democratici stanno cercando di tirare fuori di nuovo la bufala di Jeffrey Epstein perché farebbero qualsiasi cosa per distogliere l'attenzione da quanto male hanno fatto sullo Shutdown e su tanti altri argomenti", ha scritto Trump su Truth Social.