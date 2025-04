Usa: Trump minaccia di vietare ad Harvard l'ammissione di studenti stranieri

Washington, 17 apr. (Adnkronos/Afp) - L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di vietare all'Università di Harvard di ammettere studenti stranieri se non accetterà di sottoporsi a controlli sulle ammissioni, sulle assunzioni e sull'orient...

Washington, 17 apr. (Adnkronos/Afp) – L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di vietare all'Università di Harvard di ammettere studenti stranieri se non accetterà di sottoporsi a controlli sulle ammissioni, sulle assunzioni e sull'orientamento politico.

"Se Harvard non riuscirà a dimostrare il pieno rispetto dei suoi obblighi di segnalazione, l'università perderà il privilegio di iscrivere studenti stranieri", ha scritto in una nota il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti.