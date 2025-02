Usa: Trump, 'Musk capace di mettere in pratica miei ordini esecutivi'

Washington, 19 feb. (Adnkronos/Afp) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dipinto Elon Musk come il la persona che più d'ogni altra mette in pratica i suoi ordini esecutivi, elogiando lo zelo del miliardario della tecnologia nell'implementare la valanga di ordini esecuti...

Washington, 19 feb. (Adnkronos/Afp) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dipinto Elon Musk come il la persona che più d'ogni altra mette in pratica i suoi ordini esecutivi, elogiando lo zelo del miliardario della tecnologia nell'implementare la valanga di ordini esecutivi che il presidente ha emesso da quando è tornato in carica. In un'intervista congiunta trasmessa su Fox News, i due uomini hanno dedicato molto tempo a tessersi le lodi a vicenda e a respingere le preoccupazioni secondo cui Trump sta oltrepassando i suoi poteri esecutivi.

Nelle ultime tre settimane Trump ha firmato decine di direttive esecutive, molte delle quali sono state contestate in tribunale perché potenzialmente incostituzionali. Il miliardario Musk, che è stato il principale donatore di Trump durante la sua campagna presidenziale del 2024, è stato incaricato di guidare il neonato Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge), con l'obiettivo dichiarato di sradicare "sprechi, frodi e abusi" nella spesa federale. "Una delle funzioni più importanti del team Doge è semplicemente assicurarsi che gli ordini esecutivi presidenziali vengano effettivamente eseguiti", ha detto Musk a Fox News.

Nell'intervista, Trump ha insistito sul fatto che le sue politiche, tra cui un attacco su vasta scala alle istituzioni federali, dovrebbero essere implementate senza indugio e ha affermato che Musk ha avuto un ruolo determinante nel portarle avanti. "Scrivi un ordine esecutivo e pensi che sia fatto, lo invii, non viene eseguito. Non viene implementato". Invece, Musk e il team Doge sono ora diventati un meccanismo di controllo all'interno della burocrazia federale per attuare il programma della sua amministrazione senza che nessuno si frapponga loro, pena il rischio di perdere il lavoro.