Usa: Trump, 'Musk impazzito dopo decisione di non favorire i veicoli elettrici'

Washington, 5 giu. (Adnkronos/Afp) – Donald Trump ha affermato sul suo social network Truth di aver interrotto la missione governativa di Elon Musk, sostenendo che fosse "impazzito" a causa della decisione del presidente degli Stati Uniti di non favorire i veicoli elettrici. "Il modo più semplice per risparmiare miliardi e miliardi di dollari nel nostro bilancio sarebbe quello di cancellare i sussidi e i contratti governativi" per il capo di SpaceX e Tesla, ha minacciato in un altro messaggio su Truth.