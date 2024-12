Usa: Trump, 'proprietà e controllo Groenlandia sono necessità assoluta'

Washington, 23 dic. (Adnkronos) – "Ai fini della sicurezza nazionale e della libertà in tutto il mondo, gli Stati Uniti d’America ritengono che la proprietà e il controllo della Groenlandia siano una necessità assoluta". Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ribadisce su Truth la sua aspirazione, già espressa nel 2019, di prendere possesso dell'enorme territorio autonomo che fa parte della Danimarca. L'occasione è l'annuncio della nomina di Ken Howery come nuovo ambasciatore americano nel regno.

"Sono lieto di annunciare Ken Howery come ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno di Danimarca – ha scritto Trump sul social – Ken è un imprenditore, investitore e funzionario pubblico di fama mondiale, che ha servito brillantemente la nostra nazione durante il mio primo mandato come ambasciatore degli Stati Uniti in Svezia, dove ha guidato gli sforzi per aumentare la difesa, la sicurezza e la cooperazione economica tra i nostri paesi".

"In qualità di co-fondatore di PayPal e del fondo di venture capital Founders Fund, Ken ha trasformato la leadership americana nell'innovazione e nella tecnologia in storie di successo globali e questa esperienza sarà preziosa per rappresentarci all'estero. Ai fini della sicurezza nazionale e della libertà in tutto il mondo, gli Stati Uniti d’America ritengono che la proprietà e il controllo della Groenlandia siano una necessità assoluta. Ken farà un ottimo lavoro nel rappresentare gli interessi degli Stati Uniti. Grazie Ken e congratulazioni!".