Nel giorno del secondo insediamente ufficiale di Donald Trump alla Casa Bianca, emergono importanti novità in merito ad uno dei punti fondamentali di quella che fu la campagna elettorale del tycoon. Trump, infatti, si sarebbe già mosso con i suoi collaboratori per ottenere al più presto un colloquio telefonico con Vladimir Putin. L’obiettivo, aveva promesso Trump nei mesi scorsi, è quello di far terminare il prima possibile la guerra in Ucraina.

Usa, Trump vuole un colloquio con Putin: obiettivo stop alla guerra in Ucraina

Donald Trump lo aveva promesso: “Quando sarò di nuovo presidente degli Sati Uniti d’America, farò terminare la guerra in Est Europa“. Nel corso della giornata di oggi, ci sarà l’insedamento ufficiale di Trump come nuovo leader della Casa Bianca e contestualmente ci sono state novità proprio su questo obiettivo che si era posto il tycoon. Secondo quanto raccontano i media americani, infatti, Trump avrebbe ordinato ai suoi collaboratori di mettere in programma, per le prossime settimane, un colloquio telefonico con Vladimir Putin. L’idea di Trump è quella di far terminare la guerra in Ucraina già nei primi mesi della sua preseidenza. Putin, dal canto suo, farà valere le proprie ragioni, ma la fine del conflitto sembra essere oggi un passo più vicina.