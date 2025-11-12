Usa: Zakharova, 'distorsione discorso Trump da parte Bbc è reato'

Mosca, 12 nov. (Adnkronos) – Le azioni che hanno distorto le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito alle rivolte del Campidoglio del 2021, costituiscono un reato dell'informazione. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova durante una trasmissione su radio Sputnik. La dirigenza della Bbc "ha stravolto il suo discorso in modo così grave – ha aggiunto – che si è dato l'impressione che stesse quasi invocando o quantomeno approvando gli eventi che si sono svolti dopo le elezioni in cui si è confrontato con Biden".

"Hanno manipolato il suo discorso, tagliandolo. In generale, per coloro che si vantano di avere una stampa libera e indipendente che opera sotto il divieto di censura, tali azioni costituiscono un crimine mostruoso", ha sottolineato la Zakharova. "Considero questo un vero e proprio crimine dell'informazione. Soprattutto quando la situazione è critica e soprattutto quando si capisce che il destino di un essere umano, di un Paese, di una nazione dipendono da questi materiali", ha concluso la portavoce del ministero degli Esteri.