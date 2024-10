La Procura di Latina ha aperto un’inchiesta dopo la morte di una giovane donna di 24 anni, stroncata da un malore improvviso mentre consumava un rapporto sessuale durante l’appuntamento con un suo coetaneo conosciuto attraverso Tinder.

Muore durante un appuntamento organizzato su Tinder

L’allarme è scattato nella tarda serata di domenica 13 ottobre. La giovane 24enne aveva conosciuto il giovane grazie ad una app di incontri, Tinder, e aveva deciso di passare la serata con lui: è stata stroncata da un malore mentre stavano consumando un rapporto sessuale.

Il giovane, che farebbe l’allenatore in una squadra di calcio giovanile, ha allertato i soccorsi e le ha praticato un massaggio cardiaco, ma quando sono arrivati i soccorsi per la ragazza non c’era già più nulla da fare. Gli operatori sanitari, al loro arrivo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le indagini dopo la morte della giovane 24enne

Sul caso indaga la Polizia, che non avrebbe riscontrato tracce di violenza. Inoltre, il giovane avrebbe smentito l’ipotesi dell’uso di sostanze stupefacenti. Tuttavia, nessuna pista viene esclusa fino a che non verranno concluse le indagini.

La causa della tragedia per ora è avvolta dal mistero, solo l’esito dell’autopsia potrà chiarire quanto accaduto.

L’autopsia sul corpo della giovane

La pm di Latina Simona Gentile ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita nella giornata di oggi, martedì 15 ottobre, dal medico legale Alessandro Mariani.