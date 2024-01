Val d'Aosta: Fitto, 'con Accordo coesione ulteriore valorizzazione risorse'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Siglato oggi l’ottavo Accordo per le Politiche di coesione con la firma tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione Val D ‘Aosta Renzo Testolin. Con l’Accordo di oggi assegniamo complessivamente a questo territorio risorse del Fondo di Sviluppo e coesione per 37 milioni di euro (di cui poco più di 4 milioni erano stati già assegnati come anticipo nel 2021). Se alle risorse Fsc aggiungiamo la quota di cofinanziamento (circa 7 milioni di euro), la somma che si raggiunge è pari a circa 44 milioni di euro. Con queste risorse vengono finanziati complessivamente 7 progetti di cui 3 nuovi di grande strategicità su cui la Regione ha deciso di focalizzarsi, relativi al diritto allo studio per i fuori sede e alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici”. Lo spiega il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, responsabile del coordinamento tra amministrazioni centrali e periferiche per la messa a terra "efficace e responsabile" delle risorse del Fondo di Sviluppo e coesione 2021-2027, così come concepita dal Governo nell’ambito della più ampia riforma sulla componente nazionale delle politiche di coesione, al fine di ridurre i divari e le disparità tra i territori.

“La Val D’Aosta, che rispetto al trend nazionale ha saputo esprimere buone performance storicamente dimostrate nell’efficacia della spesa di questi fondi, potrà con questo nuovo strumento negoziale di programmazione -conclude l'esponente del Governo- ulteriormente valorizzare le risorse legate ai piani di investimento nazionali ed europei e attivare quindi nuove leve di sviluppo del suo territorio”.