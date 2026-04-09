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“Valtellina Terra d’Emozioni”, la campagna che racconta come viaggiare sia vitamina per il

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La “Vitamin T”, dove la T sta per Travel, è la nuova idea di vacanza degli italiani basata su tranquillità, buona tavola, tempo, territorio e tradizioni. Secondo il report di Kayak, questo modello è destinato a ridefinire il turismo entro il 2030, puntando su un benessere profondo. La montagn...

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La “Vitamin T”, dove la T sta per Travel, è la nuova idea di vacanza degli italiani basata su tranquillità, buona tavola, tempo, territorio e tradizioni. Secondo il report di Kayak, questo modello è destinato a ridefinire il turismo entro il 2030, puntando su un benessere profondo. La montagna si afferma come vera alternativa all seasons per ricaricarsi, scelta dal 61% degli italiani secondo l’indagine di AstraRicerche “Gli Italiani e il nuovo trend delle vacanze rigeneranti.

Offerta e ruolo del brand Valtellina”, realizzata per il Distretto Agroalimentare di Qualità – Valtellina Taste of Emotion. La Vitamin T (Travel) è una “ricarica” articolata, secondo la survey AstraRicerche, attorno a cinque elementi chiave sempre più richiesti dagli italiani: tranquillità (scelta dall’88,9% del campione), tavola (buon cibo e bevande 87,7%), tempo rilassato (87,4%), un territorio ricco da esplorare (85,6%, soprattutto per Gen X) e la scoperta delle tradizioni (79,7%, in particolare per Gen X e Baby Boomers).

I dati sono stati presentati durante il lancio della campagna “Valtellina Terra d’Emozioni: esperienze uniche, gusto DOP e IGP”, promossa dal DAQ-Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina con APF e il contributo della provincia di Sondrio. La web app (online su www.valtellinadopigp.it) offre a turisti e visitatori un pacchetto integrato di 20 esperienze autentiche all’insegna della Vitamin T per scoprire l’anima del territorio e le sue produzioni certificate. Esperienze pensate per il benessere e la rigenerazione mentale e fisica. Ad ogni meta sono associati 23 luoghi del cibo dove assaggiare nel weekend dal 10 aprile al 18 maggio le eccellenze DOP e IGP.

https://www.youtube.com/watch?v=01k5pIfpWpA