Un attacco vandalico senza precedenti

Martedì mattina, la tranquillità di Edmonton è stata interrotta da un attacco vandalico che ha lasciato un segno profondo nella comunità. Un uomo, armato di un martello pneumatico, ha preso di mira diversi negozi nell’area dell’incrocio tra 97th Street e 132nd Avenue, causando danni ingenti e panico tra i clienti e i dipendenti. Le immagini riprese da telecamere di sorveglianza mostrano il vandalo mentre si muoveva lungo le vetrine, distruggendo ogni finestra che incontrava sul suo cammino.

Le conseguenze per i commercianti

Tra i negozi colpiti, Northgate Chevrolet Buick GMC ha subito danni significativi, con grandi pannelli di vetro andati in frantumi. Anche Landmark Mazda, situata proprio di fronte, ha visto la distruzione di ben 30 finestre. Un dipendente ha riferito che il martello pneumatico è stato trovato al centro del showroom al momento dell’arrivo del personale. La catena di caffè Tim Hortons ha subito la rottura di 14 finestre, con un costo di sostituzione stimato di almeno 25.000 dollari. Questo attacco arriva dopo che il negozio aveva appena completato lavori di ristrutturazione ad agosto.

Il clima di paura tra i clienti

Il raid vandalico è avvenuto durante l’orario di punta del mattino, con clienti all’interno del caffè al momento dell’attacco. Il manager del Tim Hortons ha raccontato che alcuni membri dello staff si sono barricati in una stanza sul retro, temendo che il vandalo potesse entrare nel negozio. Anche un ristorante A&W nelle vicinanze è stato preso di mira, sebbene non ci fossero clienti all’interno. I dipendenti hanno riferito di essersi nascosti quando il vetro ha iniziato a frantumarsi. Anche una filiale di Scotiabank e un negozio Dulux Paints hanno subito danni simili, contribuendo a un quadro di devastazione che ha colpito l’intera area.

La risposta delle autorità

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente e hanno arrestato un sospetto, che dovrà affrontare accuse per i danni causati. Tuttavia, il totale dei danni è ancora in fase di valutazione. La comunità di Edmonton si trova ora a dover affrontare le conseguenze di questo atto di vandalismo, con i commercianti che si chiedono come recuperare da una situazione così devastante. La speranza è che la giustizia venga fatta e che episodi simili non si ripetano in futuro.