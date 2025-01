Varese: Romeo (Lega), 'rivolta Busto Arsizio ennesimo episodio inquietante'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "La rivolta contro le forze dell’ordine, da parte di un gruppo di giovanissimi, quasi tutti ragazzi nordafricani, ieri sera in piazza a Busto Arsizio, dopo l’intervento di una pattuglia per fermare due giovani che stavano lanciando bottiglie contro le aut...

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – "La rivolta contro le forze dell’ordine, da parte di un gruppo di giovanissimi, quasi tutti ragazzi nordafricani, ieri sera in piazza a Busto Arsizio, dopo l’intervento di una pattuglia per fermare due giovani che stavano lanciando bottiglie contro le auto in transito, e’ l’ennesimo segnale inquietante che arriva dopo le recenti guerriglie del Corvetto, i problemi a San Siro e i disordini della notte di capodanno in piazza Duomo". Lo dichiara il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini Premier e presidente dei senatori della Lega Salvini Premier, Massimiliano Romeo.

"Con un copione sempre uguale: insulti e offese all’Italia e alle forze dell’ordine. Non si può non evidenziare che quanto sta accadendo, ormai con troppa frequenza, e’ anche conseguenza di un atteggiamento irresponsabile e ideologico da parte della sinistra, soprattutto in Lombardia. Quest i messaggi sbagliati, questa continua delegittimazione dei nostri agenti alimenta un clima di odio nei confronti delle forze dell’ordine e di conseguente mancanza di rispetto delle regole, delle nostre regole".