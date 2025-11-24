Veneto: Toccalini (Lega), 'risultato straordinario, ora auspico Lombardia segua esempio'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "L’elezione del Presidente Stefani è un orgoglio per tutto il Movimento e per i veneti. Il risultato ottenuto dalla Lega è il frutto di una squadra compatta, di un territorio solido e di una campagna elettorale fondata sui temi, con proposte nuove...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "L’elezione del Presidente Stefani è un orgoglio per tutto il Movimento e per i veneti. Il risultato ottenuto dalla Lega è il frutto di una squadra compatta, di un territorio solido e di una campagna elettorale fondata sui temi, con proposte nuove e moderne. Stefani ha dimostrato che serietà, concretezza e visione producono risultati.

Mi auguro che anche in Lombardia si possa seguire questa strada di crescita e rinnovamento". Così Luca Toccalini, deputato della Lega, dal quartier generale di Alberto Stefani.