Nella notta tra mercoledì 13 e giovedì 14 novembre, attorno all’una, si è verificato un incidente stradale a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia: un’auto sarebbe uscita di strada per andare a schiantarsi contro un albero lungo via Fausta. Ad avere la peggio è stato un giovane di origini kosovare che è morto sul colpo.

Incidente stradale a Venezia: morto un giovane

Si chiamava Rilind Thaqi, aveva 21 anni ed era originario del Kosovo, la vittima dell’incidente avvenuto a Cavallino Treporti. Mentre tornava da Jesolo, la Bmw su cui viaggiava, guidata dal cugino di 24 anni, è uscita di strada sulla curva appena prima del cimitero di Cavallino e si è schiantata contro un albero, proprio dalla parte del lato passeggero dov’era seduto Rilind. Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Il cugino, invece, ha riportato alcuni traumi ma non sarebbe in gravi condizioni.

Incidente a Venezia, auto contro un albero: la dinamica

I carabinieri si stanno occupando delle indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto emerso al momento, l’auto sarebbe uscita di strada autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tutta la comunità kosovara di Cavallino Treporti, circa un centinaio di connazionali, è in lutto. Anche la sindaca Roberta Nesto ha espresso parole di cordoglio al fratello Lirigxon, parrucchiere e barbiere conosciuto a Ca’ Savio, e ai genitori in Kosovo.

