Una donna di 25 anni è stata punta in casa, a Venezia, da un ragno violino: la 25enne non si era accorta della presenza del ragno, che si trovava nella doccia, e inizialmente non aveva dato peso alla puntura, scambiandola per un’irritazione minore.

Leggi anche: Tradate, arrestato in treno mentre era in gita con la sua famiglia

Venezia, 25enne morsa da un ragno violino nella doccia

Martina Berti, la 25enne morsa dal ragno violino, si è recata in ospedale quando la gamba su cui era stata morsa ha iniziato a fare male. Il gonfiore sulla parte sembrava però quello di una banale puntura da insetto, ed è stata quindi rimandata a casa. Dopo pochi giorni la ferita è diventata nera ed è ritornata in ospedale: a questo punto l’ipotesi che fosse stata punta da un rango violino è diventata la più probabile. Alla 25enne, vista l’assenza di altri gravi sintomi, è stata prescritta una terapia antibiotica, che ha dato effetti positivi. La giovane donna adesso sta bene, la sua situazione è stata monitorata costantemente da un centro medico specializzato di Marghera.

Il post su Facebook della donna

La 25enne ora sta bene, come scrive lei stessa su Facebook. Sempre sul social aggiunge: “Se venite punti e non ve ne accorgete, appena vedete una zona rossa che comincia a presentarsi come una puntura di zanzara e inizia a gonfiarsi, scurirsi e sentite un forte formicolio, andate immediatamente all’ospedale senza perdere tempo!“.

Leggi anche: Sesto Calende, casa presa a picconate dai ladri