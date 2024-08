Colpi di piccone alle porte blindate e alle vetrate. In questo modo alcuni ladri hanno tentato di entrare in una casa a Sesto Calende, per rubare.

Sesto Calende: i ladri prendono a picconate una casa

Alcuni ladri hanno preso a colpi di piccone la porta blindata e le vetrate di un’abitazione, per poi tagliare i figli delle telecamere. Questo atto di sfondamento non è andato a buon fine, ma il tentativo di furto in una casa di Sesto Calende è finito in rete. Un modo per avvisare vicini e conoscenti del pericolo. In questo caso i ladri non sono riusciti a portare a termine il furto, ma i danni sono stati evidenti.

Ladri prendono a picconate la casa: 8mila euro di danni

La porta blindata ha resistito e i ladri alla fine non sono riusciti a portare a termine il furto. Nonostante questo, i colpi di piccone hanno portato ad una stima dei danni di ben 8mila euro. I proprietari sono rimasti sotto choc per questo tentato furto, che sembra essere stato studiato nei dettagli, approfittando della loro partenza per le vacanze. Una partenza che non era stata annunciata sui social come accade spesso, ma che evidentemente era stata scoperta in altri modi. Gli abitanti di Sesto Calende hanno mostrato la loro grande solidarietà. “Non capiamo il perché di questo atto, non abbiamo oggetti di valore” ha dichiarato la famiglia, che ha sporto denuncia.