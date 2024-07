Due furti in fotocopia sono stati compiuti la scorsa notte a Sant’Ilario d’Enza e Poviglio in due supermercati Conad. I ladri, per portare a termine il furto, hanno usato un furgone per sfondare la serranda e infrangere la vetrata.

Il furto in due supermercati Conad

Ladri in azione a Sant’Ilario e a Poviglio: due furti con lo stesso modus operandi.

I malviventi per entrare nei supermercati Conad hanno sfondato serranda e vetrina utilizzando un furgone, poi hanno portato via la cassaforte presente negli uffici sradicandola. Il primo colpo all’1.30 in via Guidetti a Sant’Ilario, il secondo alle 3 in via Romana a Poviglio.

Le indagini dei carabinieri dopo il furto

Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.

Secondo le prime indagini l’ipotesi delittuosa è che ad agire possano essere stati gli stessi ladri. Si spera di poter utilizzare le immagini della videosorveglianza per agevolare gli accertamenti e l’identificazione degli autori del doppio furto.

Danni ingenti nei due supermercati

I danni conseguenti ai furti e la refurtiva sottratta, sono in corso di esatta quantificazione. Tuttavia, secondo le prime rilevazione i danni sarebbero ingenti.

I punti vendita di Poviglio e Sant’Ilario resteranno chiusi per ulteriori indagini.