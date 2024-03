Vittoriale degli italiani: rubate opere d’arte per 1 milione di euro

Furto di opere d'arte per un milione di euro al Vittoriale

Segnalato un furto di opere d’arte per un valore di un milione di euro al Vittoriale degli italiani a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Sono state rubate tutte le 49 opere in oro dell’esposizione temporanea dell’artista Umberto Mastroianni. Una mostra allestita dal 30 dicembre, che doveva concludersi l’8 marzo. La scoperta è stata fatta dai responsabili del Vittoriale degli italiani quando hanno aperto questa mattina. Gli spazi espositivi erano tutti vuoti.

Furto al Vittoriale degli italiani: “Lascito dannunziano non è stato toccato”

“Nulla del lascito dannunziano è stato fortunatamente toccato” ha assicurato Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani, sottolineando che “un pezzo trafugato è già stato recuperato“. “Siamo da subito al lavoro con i carabinieri di Gardone Riviera e gli specialisti del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza, stiamo lavorando con le forze dell’ordine per tutelare il Vittoriale” ha aggiunto il presidente.