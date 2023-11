Orologio rubato a Leclerc: i ladri sono stati condannati

Il fatto risale ad aprile 2022. Per due dei rapinatori è stata comminata una pena di 10 anni e 8 mesi di carcere.

Nell’aprile 2022 il pilota della Ferrari Charles Leclerc era stato vittima di un furto. Un gruppo di ladri gli aveva sottratto un orologio del valore di 2 milioni di euro. A distanza di circa un anno e mezzo, agli autori del furto è stata comminata una condanna: per due di loro, Luciano Allinoro (40 anni) e Francesco Pinto (20 anni), la sentenza è stata di 10 anni e otto mesi. Annamaria Nocerino è stata invece condannata a sei anni e cinque mesi. Per il 30enne Davide Stefanoni si procederà con il rito ordinario.

Orologio rubato Leclerc: condannati i ladri

L’orologio oggetto del furto era un “Richard Mille” che poi fu ritrovato qualche tempo dopo in Spagna. Non era la prima volta che la banda metteva a segno una rapina di questo tipo: basti pensare che ad agosto del 2021 era stato rubato ad una turista francese un orologio, anche in questo caso del valore importante di 80 mila euro.

Il tapiro d’oro a Leclerc

Era il giorno di Pasquetta del 2022 quando il gruppo di ladri aveva deciso di compiere la rapina ai danni del pilota monegasco. I rapinatori si avvicinarono a Leclerc con la scusa di farsi fare un selfie, poi si dettero alla fuga. L’episodio ebbe una tale risonanza che nei giorni successivi Valerio Staffelli assegnò al pilota il “temuto” tapiro d’oro.