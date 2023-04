Leclerc furioso, lo sfogo dopo che è stato reso pubblico il suo indirizzo

Essere una star dello sport avrà di certo i suoi vantaggi, ma non è tutto rose e fiori, Charles Leclerc ad esempio sta trascorrendo una Pasqua furioso e si è lasciato andare ad uno sfogo dopo che è stato reso pubblico il suo indirizzo. Il bravo pilota della Ferrari ha pubblicato un post in cui invita i fan a rispettare la sua privacy, violata dopo la pubblicazione del luogo dove vive. Niente più solo autografi dunque, ma vere e proprie operazioni di messa sotto assedio per gli idoli mainstream e di certo i piloti di Formula 1 non fanno eccezione.

Leclerc, reso pubblico il suo indirizzo

Il ferrarista Charles Leclerc ad esempio è dovuto arrivare a fare un appello su Instagram ai propri supporter.Lo scopo è evitare che certi limiti vengano bypassati. Ed il messaggio postato tramite le sue storie Instagram, del corridore monegasco è inequivocabile: Charles ha invitato i suoi tifosi a non venirlo a cercare nella sua abitazione privata di Monte Carlo dopo che il suo indirizzo è in qualche modo diventato di dominio pubblico. “Ciao a tutti. Negli ultimi mesi il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, a suonare il mio campanello e a chiedere foto e autografi. Anche se sono sempre veramente felice di esserci per voi e apprezzo davvero il vostro supporto, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire sotto casa mia”.

“Non scenderò se verrete a casa”

Poi la promessa: “Mi assicurerò di fermarmi per tutti quando mi vede per strada o nei circuiti, ma non scenderò se verrete a trovarmi a casa. Il vostro supporto, sia di persona che via social, significa molto per me, ma c’è un limite che non dovrebbe essere superato. Buona Pasqua a tutti”.