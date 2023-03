"Quella dell'appartamento è stata la vicenda più dolorosa per me": sulla casa di Montecarlo Fini in aula dà la colpa ai Tulliani

Sulla vicenda della casa di Montecarlo che ha troncato la sua carriera politica Gianfranco Fini in aula dà la colpa ai Tulliani. L’ex presidente della Camera è comparso a Roma nel processo in cui è imputato di riciclaggio ed Il Giornale ha parlato di un suo “scaricabarile” in dibattimento. A quindici anni dalla rubricazione in atti del presunto reato Gianfranco Fini si dichiara vittima. “Quella dell’appartamento di Montecarlo è stata la vicenda più dolorosa per me“.

Il già leader di AN è coimputato assieme alla compagna Elisabetta Tulliani e al fratello e al padre di lei, Giancarlo e Sergio. In atti ci era finita la vendita di un appartamento nel principato di Monaco del 2008 sulla quale si sono poi concentrate le attenzioni degli inquirenti. Quella villa fu lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale. La Procura sostiene che sarebbe stata acquistata da Giancarlo Tulliani attraverso società off-shore con i soldi dell’imprenditore Francesco Corallo.

Una vendita record e sospetta nel 2015

Quest’ultimo è in atti giudiziari per associazione a delinquere finalizzata al peculato, riciclaggio ed evasione fiscale. Quell’operazione da 300mila euro ne fruttò un milione e 360mila in dollari con la vendita dell’immobile nel 2015 fruttò un milione e 360mila dollari. Fini ha “accusato” Giancarlo Tulliani e la sorella Elisabetta. “Sono stato ingannato da Giancarlo Tulliani e dalla sorella Elisabetta. Loro insistettero perché mettessi in vendita l’immobile. Giancarlo mi disse che una società era interessata ad acquistarlo ma non sapevo che della società facevano parte lui e la sorella”. E ancora: “La sua slealtà e la volontà di ingannare e raggirare credo si sia dimostrata in tutta una serie di occasioni”.