Il Caffè Florian, icona storica di Venezia e uno dei caffè più antichi del mondo, cede al cambiamento imposto dal riscaldamento globale.

Il Caffè Florian di Venezia lancia la nuova divisa per i camerieri

Fondato nel 1720, il Caffè Florian è sempre stato in prima linea per l’eleganza delle uniformi bianche con papillon dei suoi camerieri. Tuttavia, per la prima volta nella sua lunga storia, il locale modifica la storica uniforme in risposta alle alte temperature estive.

Un fascino senza tempo

Per la prima volta nella sua lunga storia, il caffè rinuncia alla tradizionale giacca bianca. Al suo posto, il personale indosserà un panciotto damascato, una camicia con collo aperto e una pochette, per affrontare meglio il caldo. Le nuove divise includono anche una tasca dedicata al palmare per le ordinazioni, un dettaglio pratico che unisce comfort e funzionalità.

Il caldo non concede tregua

L’ultimo fine settimana di luglio è stato il più rovente del 2024, con temperature che hanno raggiunto record storici, secondo i climatologi. Nei prossimi giorni, il caldo colpirà anche il Nord Italia, con l’Emilia Romagna in prima linea, dove si prevede che la colonnina di mercurio possa superare i 39°C. Le ondate di calore provenienti dall’Africa, che finora hanno finora interessato principalmente il Centro e il Sud, si estenderanno a tutta la Penisola. Le previsioni indicano minime intorno ai 25°C e massime fino a 40°C.