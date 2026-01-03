Roma, 3 gen. (Adnkronos) – "Onorevole Presidente, Le chiedo, a nome del Gruppo Parlamentare Movimento 5 Stelle, la convocazione immediata di una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari, al fine di disporre una informativa urgente del Ministro degli Esteri in merito alla situazione in Venezuela”. Questo il testo inviato dai capigruppo Riccardo Ricciardi e Stefano Patuanelli ai presidenti di Camera e Senato.
**Venezuela: M5S scrive a Fontana, 'informativa urgente Tajani'**
