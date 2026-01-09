Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "Esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici" in Venezuela "fra i quali anche italiani, e spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima direzione". E' quanto si legge in una dichiarazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Venezuela: Meloni, 'gratitudine per liberazione prigionieri, spero si vada avanti in questa direzione'
