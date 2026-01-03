Venezuela: Orlando, 'Trump straccia diritto internazionale, Ue e Italia non balbettino'

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Il Presidente Trump attacca il Venezuela e bombarda la sua capitale senza nessun mandato internazionale e senza un voto del Congresso". Lo scrive sui social l'ex ministro della Giustizia ed esponente Pd Andrea Orlando."Siamo di fronte ad un’azion...

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – "Il Presidente Trump attacca il Venezuela e bombarda la sua capitale senza nessun mandato internazionale e senza un voto del Congresso". Lo scrive sui social l'ex ministro della Giustizia ed esponente Pd Andrea Orlando.

"Siamo di fronte ad un’azione che straccia ogni residuo della legittimità internazionale e ad un pericolo non solo per il Venezuela.

Non c’entra nulla l’inaccettabile operato di Maduro e fanno persino tenerezza quelli che premettono di aver preso le distanze dal regime venezuelano. E’ evidente che esistevano per una potenza come gli Usa altre forme di pressione per favorire un’evoluzione del quadro politico di quel paese. La posta è, purtroppo, assai più grande".

"Se si è scelta questa strada lo si e’ fatto per dare un segnale a tutta l’America Latina e al Mondo. Se si accetta questo intervento si legittimano a posteriori tutte le violazioni del diritto internazionale e quelle che verranno e resterà solo l’arbitrio. Se l’Europa e l’Italia continueranno a tacere o balbettare contribuiranno ad alimentare il caos a livello globale con conseguenze anche per la loro sicurezza. E’ il concetto stesso di sovranità che crolla".