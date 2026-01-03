Venezuela: Schlein convoca segreteria su gravi sviluppi dopo attacco Usa**

oma, 3 gen. (Adnkronos) – La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha convocato una call di segreteria alle 15.30 sui gravi sviluppi internazionali visto l’attacco militare Usa in Venezuela.
