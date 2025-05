Venezuela: Zanella (Avs), 'Trentini scomparso da 168 giorni, governo lo riporti a casa'

Roma, 2 mag (Adnkronos) - "Sono 168 giorni che Alberto Trentini, cooperante veneziano in Venezuela, è stato arrestato e di lui nessuno sa più nulla. Il Governo lo riporti a casa, non è tollerabile nessun aspetto di questa vicenda. Alberto svolge un lavoro di impegno sociale...

Roma, 2 mag (Adnkronos) – "Sono 168 giorni che Alberto Trentini, cooperante veneziano in Venezuela, è stato arrestato e di lui nessuno sa più nulla. Il Governo lo riporti a casa, non è tollerabile nessun aspetto di questa vicenda. Alberto svolge un lavoro di impegno sociale, non ha interessi di altra natura, il suo arresto è incomprensibile e inaccettabile.

Sappiamo che canali diplomatici si stanno muovendo ma il tempo passa in un silenzio assordante". Lo dice Luana Zanella, capogruppo di AVS alla Camera.