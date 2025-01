Venti di grecale in Toscana: allerta meteo e rinvii sportivi

Venti di grecale in Toscana: allerta meteo e rinvii sportivi

Raffiche di vento forte in arrivo, rinviata la partita del Grosseto calcio

Venti di grecale in arrivo

I venti di grecale stanno interessando la Toscana, portando con sé aria fredda e condizioni meteorologiche avverse. La Protezione Civile ha emesso un codice giallo per il vento forte, che entrerà in vigore a partire dalle 15 di oggi. Le zone più colpite includeranno il Valdarno Fiorentino, il Bisenzio e l’Ombrone Pistoiese. Questo avviso è stato esteso a gran parte della regione per la giornata di domenica 12 gennaio, escludendo solo le aree nord-occidentali e la Romagna Toscana.

Raffiche previste e impatti

Le previsioni indicano raffiche di grecale che potrebbero superare i 40-50 km/h, con punte che nelle zone montane potrebbero arrivare fino a 80-100 km/h. Queste condizioni meteo non solo influenzeranno la vita quotidiana dei cittadini, ma avranno anche ripercussioni significative su eventi sportivi e attività all’aperto. La Regione ha raccomandato di prestare attenzione e di adottare misure di sicurezza adeguate per evitare incidenti.

Rinvio della partita del Grosseto calcio

A causa dell’allerta meteo e delle restrizioni legate all’agibilità dell’impianto Zecchini di Grosseto, la partita di calcio prevista per domani tra il Grosseto e il Seravezza è stata rinviata. La squadra biancorossa, attualmente impegnata nel campionato di serie D, dovrà attendere ulteriori comunicazioni per conoscere la nuova data dell’incontro. Questo rinvio rappresenta un ulteriore segnale dell’impatto che le condizioni meteorologiche possono avere anche sul mondo dello sport.