Verbania, trentenne investita sulle strisce: è grave

Nella giornata di ieri, lunedì 19 agosto, nel pomeriggio, si è verificato un grave incidente stradale a Verbania, più precisamente in via Battaglione Intra. Una donna di 30 anni è stata investita sulle strisce pedonali da un Apecar guidato da un uomo di 84 anni. La donna si trova in gravi condizioni.

La donna di 30 anni che è stata investita sulle strisce pedonali a Verbania si trova in gravi condizioni. Ha riportato delle ferite davvero molto gravi. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza, che ha trasportato la giovane donna all’ospedale Castelli, dove è stata ricoverata. La polizia locale è intervenuta per occuparsi di ricostruire la dinamica dei fatti.