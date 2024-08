Verbania, uomo ubriaco simula un malore e chiama il 118 per ottenere un passa...

Chiama il 118 per avere un passaggio in ambulanza: 57enne di Monza denunciato per interruzione di servizio pubblico, procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale.

Simula di stare male, fingendo di avere il diabete e chiama il 118 per ottenere un passaggio con l’ambulanza. Protagonista un uomo di 57 anni di Monza. Il bizzarro episodio è accaduto a Crodo, provincia del del Verbano-Cusio-Ossola. Dopo aver contattato il 118 e segnalato un presunto malore, si è scoperto che era solo ubriaco. I carabinieri di Domodossola hanno denunciato l’uomo per interruzione di pubblico servizio, procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale.

Chiama 118 per passaggio in ambulanza: la segnalazione

Il tutto è partito da una segnalazione di un albergatore di Crodo, che ha avvertito le forze dell’ordine della presenza di un uomo, visibilmente alterato dall’alcol, che tentava di entrare insistentemente nella struttura. I carabinieri, nel frattempo, si stavano recando sul posto, un’ambulanza era in arrivo per prestare soccorso a un’altra persona in reale difficoltà medica. L’ambulanza è stata chiamata proprio dal 57enne, che ha così causato un inutile intervento di emergenza.

L’arrivo dell’ambulanza

Quando è arrivata l’ambulanza, il medico ha chiesto al presunto malato di spiegare la sua situazione, ma l’uomo si è limitato a richiedere un passaggio verso Domodossola, quasi ignorando il motivo della chiamata di emergenza. Nonostante ciò, il medico ha eseguito un controllo dei valori glicemici, che sono risultati normali. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno confermato che l’uomo era chiaramente sotto l’effetto di alcolici.

L’uomo è stato portato in caserma

Una volta scoperto che si trattava solamente di una simulazione, il 57enne è stato poi accompagnato in caserma a Domodossola, dove è stato identificato e denunciato per interruzione di pubblico servizio, procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza.