Papa Francesco si prepara per un momento significativo durante il Venerdì Santo: la Via Crucis, trasmessa in mondovisione dal Colosseo, presenterà le meditazioni scritte personalmente dal Pontefice per la prima volta dal 2013, quando ha assunto il papato.

Via Crucis al Colosseo, Papa Francesco sarà presente?

Il tema delle riflessioni, intitolato “In preghiera con Gesù sulla via della Croce”, accompagnerà le quattordici stazioni che ripercorrono il tragitto di Gesù verso il Golgota. Nonostante le preoccupazioni per la sua salute, con il Papa recentemente alle prese con un raffreddore e altre condizioni, è probabile che partecipi all’evento, anche se il maltempo previsto su Roma potrebbe influenzare la sua presenza. Le sue limitazioni fisiche, dovute all’età e a problemi di salute, lo hanno spesso costretto a ridurre gli impegni pubblici, sebbene stia pianificando nuovi viaggi apostolici, incluso uno nell’Oceania.

Il Vaticano ha confermato che i testi scritti personalmente da Papa Francesco rifletteranno sull’esperienza spirituale della Via Crucis, con un focus su Gesù e la sofferenza umana. Tuttavia, non è stata fornita alcuna spiegazione sul motivo per cui il Papa ha deciso di scrivere le meditazioni personalmente, contrariamente alla prassi precedente di coinvolgere vescovi, cardinali o altre figure. Negli anni passati, le meditazioni erano state affidate a una varietà di persone, inclusi detenuti, biblisti e giovani scout. Quest’anno, tuttavia, Papa Francesco ha scelto di condividere le sue riflessioni personali, una decisione che ha suscitato interesse e curiosità, anche se il Pontefice è noto per le sue sorprese e le sue scelte non convenzionali. La sua partecipazione alla Via Crucis di quest’anno mantiene il mondo cattolico e oltre in trepidazione, mentre si prepara a condividere il suo messaggio spirituale con milioni di fedeli in tutto il mondo.