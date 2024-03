La salute di Papa Francesco continua a preoccupare i fedeli. Come sta davvero il pontefice? Ieri, durante la domenica delle palme, in tanti si sono accorti della sua fatica. Adesso parla il suo medico…

A Il Corriere della Sera ha parlato Sergio Alfieri, il medico di Papa Francesco, il direttore del dipartimento di chirurgia del Policlinico Gemelli che ha anche operato il pontefice. Il medico ha detto che il papa è un uomo di ottantasette anni con enormi responsabilità, per cui è normale che attraversi momenti di affaticamento ma, secondo Alfieri, non ci sarebbe una situazione preoccupante.

Il Santo Padre sta bene compatibilmente con l’età e le sue episodiche difficoltà respiratorie nei periodi più freddi, anche per il pregresso intervento polmonare subito molti anni addietro. Non lo vedo tutti i giorni ma posso assicurare che non ha malattie particolari . Si sottopone a controlli periodici.

Ha spiegato ancora il medico.

Il dottor Alfieri ha poi aggiunto:

Il Santo Padre ha la testa di un 60enne e riesce a stare più avanti di noi pur continuando a governare lo Stato Vaticano senza problemi, in prima persona. Ha però, come è normale, gli acciacchi di un 87enne che generalmente conduce una vita più tranquilla e magari resta a casa davanti alla televisione. Lui non se lo può certo permettere. E infatti non salta un impegno o quasi.