Papa Francesco a lungo in silenzio durante la celebrazione nella domenica delle Palme. Con lui hanno concelebrato oltre 400 prelati, tra cui 30 cardinali, 25 vescovi e 350 sacerdoti.

Papa Francesco in difficoltà durante la celebrazione nella domenica delle Palme

Per la celebrazione del Papa, di questa mattina, erano presenti 25mila fedeli circa. Tuttavia, Papa Francesco è apparso fin da subito molto sofferente, per diversi minuti in silenzio, ha preferito non leggere l’omelia, dopo la proclamazione della Passione del Signore, né di affidarla ad un sacerdote vaticano come ultimamente fa per via della tosse che lo tormenta.

La preghiera di Papa Francesca per le vittime nell’attentato a Mosca

Il Papa ha pregato ricordando le vittime dell’attentato a Mosca:

«Per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l’altra sera a Mosca e perché Dio converta i cuori di quanti pensano, organizzano queste azioni disumane che offendono Dio il quale ha comandato di non uccidere».

Papa Francesco e il ricordo per le vittime in Ucraina

«Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre. In modo speciale penso alla martoriata Ucraina dove moltissima gente si trova senza elettricità a causa degli intensi attacchi contro le infrastrutture. C’è il rischio di una catastrofe umanitaria di ancora più ampia dimensione. Per favore, non dimentichiamo la martoriata Ucraina».

Inoltre, Papa Francesco, ha aggiunto: