Life. La mia storia nella Storia. E’ questo il titolo dell’autobiografia di Papa Francesco che sarà disponibile nelle librerie nei prossimi giorni. Scopriamo tutti i dettagli e quando uscirà il libro.

Life. La mia storia nella Storia di Papa Francesco lo si troverà nelle librerie a partire dal prossimo 19 di marzo, per Harper Collins. Nel libro, il santo pontefice racconta quella che è la storia della sua vita, un po’ come si può facilmente intuire anche dal titolo stesso dell’opera. Un vero e proprio viaggio insieme a Papa Francesco tra idee, azioni e pontificato.

Come riporta TGCom24, Papa Francesco spiega:

LIFE vede la luce perché, soprattutto i più giovani, possano ascoltare la voce di un anziano e riflettere su ciò che ha vissuto il nostro pianeta, per non ripetere più gli errori del passato. Pensiamo, ad esempio, alle guerre che hanno flagellato e che flagellano il mondo. Pensiamo ai genocidi , alle persecuzioni , all’ odio tra fratelli e sorelle di diverse religioni! Quanto dolore!

Giunti a una certa età è importante, anche per noi stessi, riaprire il libro dei ricordi e fare memoria: per imparare guardando indietro nel tempo, per ritrovare le cose non buone, quelle tossiche che abbiamo vissuto insieme ai peccati commessi, ma anche per rivivere tutto ciò che di buono Dio ci ha mandato. È un esercizio di discernimento che dovremmo fare tutti quanti, prima che sia troppo tardi.