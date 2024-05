Via libera Ue al Patto su migrazione e asilo: in arrivo regole più severe

In queste ore, martedì 14 maggio, è arrivato l’ultimo via libera europeo all’insieme dei testi che costituiscono il nuovo Patto di migrazione e asilo.

Approvato il nuovo Patto sui migranti

L’Italia ha votato a favore di tutti e dieci i testi che compongono il Patto, mentre tra Ungheria e Polonia hanno espresso contrarietà in tutti i voti: arrivata la decisione finale, ora gli Stati membri avranno due anni per mettere in pratica le leggi adottate.

Il pacchetto legislativo stabilisce una serie di regole che dovrebbero aiutare a gestire gli arrivi dei migranti e creare procedure efficienti volte a riequilibrare la condivisione degli oneri tra gli Stati membri.

Cambiamenti in arrivo con il nuovo Patto sui migranti

Tra gli atti legislativi approvati viene riformato il regolamento sullo screening: dovrebbe consentire alle autorità nazionali di sottoporre i migranti irregolari e i richiedenti asilo alla procedura di pertinenza già alle frontiere esterne, oltre a garantire l’uniformità nei processi di identificazione, controlli di sicurezza e valutazione sanitaria.

Per quanto riguarda le procedure d’asilo, il regolamento dovrebbe semplificarle, mentre le norme sulla gestione determineranno quale Stato membro dell’Unione sarà responsabile per i rimpatri.

Inoltre, tra le novità ci sono l’equa ripartizione tra i Paesi Ue, introdotta per la prima volta, e la riforma della procedura di frontiera obbligatoria.

Le dichiarazioni della sottosegretaria Nicole de Moor dopo la decisione finale

«L’Unione europea continuerà la sua stretta cooperazione con i paesi terzi per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare».

Nicole de Moor, sottosegretaria di Stato per l’asilo e la migrazione del Belgio, Paese alla presidenza di turno dell’Ue, ha ben chiaro come procedere: «Solo insieme possiamo trovare risposte alla sfida migratoria globale».