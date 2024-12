Viareggio, grave incidente stradale: morte mamma e nipote di 11 anni. Tre feriti

É un bilancio grammatico quello relativo al tremendo incidente avvenuto nella mattinata di domenica 29 dicembre a Viareggio. Due persone hanno perso la vita, una delle quali era una bambina di soli 11 anni, nipote della vittima adulta. Tre i feriti, un uomo ed i due figli. Lo schianto si è verificato poco dopo l’ingresso di Viareggio Sud, sulla variante Aurelia, in direzione Massa Carrara.

Tremendo incidente stradale a Viareggio: due morti e tre feriti

La donna deceduta nel grave sinistro era nata in Senegal ma viveva a Santa Croce sull’Arno in provincia di Pisa e aveva 35 anni mentre la bambina di 11 anni era sua nipote. Dopo l’impatto con un’altra auto i bambini presenti nel veicolo sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo: tra i feriti vi sono il padre e due figli, minorenni, trasportati in ospedale. Secondo la ricostruzione dei fatti un mezzo di passaggio avrebbe prelevato i bimbi per trasportarli al nosocomio il più in fretta possibile: attualmente si trovano all’ospedale Versilia e a quello pisano di Cisanello. All’ospedale Versilia si trova anche il padre, ricoverato in osservazione.

Molti i soccorritori intervenuti: oltre ai sanitari e ai vigili urbani anche i vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta e l’elisoccorso Pegaso. Le forze dell’ordine hanno disposto l’immediata chiusura della variante Aurelia, nel tratto interessato, ed in entrambe le direzioni. Solo dopo diverse ore, alle 15.30, è stata riaperta alla circolazione. Nel frattempo si lavora alla ricostruzione dei fatti: pare che un’auto, anche il conducente ha riportato ferite lievi, abbia travolto la vettura sulla quale viaggiava la famiglia di due adulti e tre bambini.