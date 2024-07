Aurora Brusa, 3 anni, è morta nella notte tra sabato e domenica in un incidente stradale avvenuto in via Giulio Natta a Villabate, in Sicilia. Inizialmente si era pensato che alla guida ci fosse il padre, ubriaco, mentre ora non si è certi su chi dei due genitori fosse al volante.

Entrambi i genitori erano ubriachi

La coppia, Rosario Brusa e Cetty Guarino, dopo lo schianto dell’auto contro un muro di cemento, non ha avvertito le forze dell’ordine né ha chiamato un’ambulanza. Si sono diretti invece all’ospedale Buccheri La Ferla, a Palermo, dove la piccola è stata ricoverata d’urgenza, morendo però poco dopo il suo arrivo.

Entrambi i genitori sono stati poi sottoposti all’esame tossicologico, risultando positivi: lui con un tasso di 1,3 microgrammi per litro, lei con 1,25.

Rosario Brusa e Cetty Guarino indagati

La Procura di Palermo ha iscritto entrambi i genitori nel registro degli indagati. Ancora però non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente e, soprattutto, chi fosse alla guida dell’auto. Secondo l’uomo, l’incidente è stato provocato da un guasto della vettura, nello specifico ai freni dell’auto che avrebbero improvvisamente smesso di funzionare in prossimità di una curva, dove è presente un muro di cemento contro il quale l’auto si è schiantata.

Attualmente, il corpo di Aurora è nel reparto di Medicina legale del Policlinico in attesa dell’autopsia.