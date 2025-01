I premi della Lotteria Italia 2024

La Lotteria Italia 2024 ha regalato emozioni e sorprese a molti partecipanti, con un montepremi complessivo che ha catturato l’attenzione di migliaia di giocatori. Il primo premio, un incredibile 5 milioni di euro, è stato assegnato al biglietto con la Serie T 173756, venduto a Somaglia, in provincia di Lodi. Questo premio rappresenta un sogno che diventa realtà per il fortunato vincitore, che ora potrà realizzare progetti e desideri a lungo accantonati.

Altri premi significativi

Il secondo premio, dal valore di 2,5 milioni di euro, è andato al biglietto con la Serie T 378442, venduto a Pesaro. Anche questo premio rappresenta un cambiamento significativo nella vita del vincitore. Il terzo premio, di 2 milioni di euro, è stato vinto dal biglietto con la Serie G 330068, venduto a Palermo, mentre il quarto premio, da 1,5 milioni di euro, è stato assegnato al tagliando con la Serie G 173817, venduto a Torino. Infine, il quinto premio, di 1 milione di euro, è andato al biglietto con la Serie S 185025, venduto a Dolo, in provincia di Venezia.

Novità per la Lotteria Italia 2024

Per l’edizione 2024, il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita ha confermato la suddivisione dei premi di prima categoria, mantenendo la stessa struttura degli anni precedenti. In totale, sono stati attribuiti 280 premi, con l’aggiunta di una nuova categoria che prevede 50 premi da 50.000 euro. Questa novità mira a rendere la lotteria ancora più accessibile e a dare a un numero maggiore di partecipanti la possibilità di vincere premi significativi.

La Lotteria Italia continua a rappresentare un’importante tradizione nel panorama delle lotterie italiane, attirando ogni anno un vasto pubblico di giocatori. Con premi così allettanti, non c’è da stupirsi se la partecipazione cresce costantemente, rendendo ogni estrazione un evento atteso con trepidazione.