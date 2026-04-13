Vinitaly, inaugurato lo spazio della Regione Piemonte

(Adnkronos) - E’ stato inaugurato a Vinitaly lo spazio Piemonte dove la regione è presente con un ampio spazio istituzionale nel Padiglione 10, coordinato dal consorzio Piemonte Land of Wine con il supporto della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e dedicato alla valorizzazione dei v...

(Adnkronos) – E’ stato inaugurato a Vinitaly lo spazio Piemonte dove la regione è presente con un ampio spazio istituzionale nel Padiglione 10, coordinato dal consorzio Piemonte Land of Wine con il supporto della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e dedicato alla valorizzazione dei vini e dei territori regionali. Al centro della partecipazione regionale c’è l’Area Piemonte, pensata come luogo di incontro tra istituzioni, consorzi, produttori e operatori dei mercati internazionali.

Lo spazio regionale abbraccia il marchio identificativo ‘Piemonte Is – Eccellenza Piemonte’ e punta sull’integrazione fra la produzione vitivinicola (108 i produttori e 4 i Consorzi di tutela presenti), la promozione turistica del territorio (presenti le Atl del Piemonte) e quella dell’agroalimentare.

“Siamo la regione delle 61 denominazioni e il vino piemontese non deve avere paura della difficile situazione geopolitica ed economica contingente – ha sottolineato l’assessore regionale all’Agricoltura, Paolo Bongioanni durante l’inaugurazione – accanto al tradizionale mercato Usa stiamo strutturando operazioni su Canada, Scandinavia, America Latina, Estremo Oriente e Cina e guardare con fiducia agli accordi con l’India e per aiutare i nostri produttori a decidere verso quali mercati orientarsi e a che prezzi attendersi abbiamo varato il nuovo Osservatorio sui mercati vitivinicoli assieme alla Fondazione Agrion.

Inoltre – ha proseguito – un altro fronte in crescita è l’enoturismo, così come la forza attrattiva del Piemonte, fondata su grandi eventi come le Atp Finals, di cui allo stand esponiamo con orgoglio il leggendario trofeo”.

“Oggi – ha aggiunto il sottosegretario all’ Agricoltura, Patrizio La Pietra – i nostri imprenditori hanno bisogno di certezze, di capire come potersi affacciare sui nuovi mercati. Quindi dobbiamo dare loro indicazioni chiare. Come Masaf ci stiamo muovendo assieme ai ministeri degli Esteri e del Made in Italy in particolare per la promozione delle nostre aziende all’estero, perché, se riusciamo a dare loro il giusto supporto, la sicurezza e soprattutto far capire che dietro c’è il supporto del Governo, questo è un elemento importante nel momento molto difficile che stiamo vivendo. Investire sul nostro vino significa sostenere un’eccellenza, ma anche tutto il sistema agroalimentare, come stiamo facendo negli ultimi anni con gli accordi di filiera, per riuscire ad avere linee di produzione più efficaci, maggiore reddito e maggiore capacità di produrre energia pulita riducendo la dipendenza dalle fonti internazionali”. A Vinitaly prevista la visita del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)