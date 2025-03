Vino: Hofstatter pronto a lanciare al Vinitaly un dealcolato di alta gamma

Roma, 5 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Dal 2020, Martin Foradori Hofstätter ha incarnato il volto del vino dealcolato in Italia, sfidando apertamente critiche e scetticismi. Alla guida della tenuta altoatesina J. Hofstätter, realtà dalla tradizione centenaria, ha rivoluzionato il settore. Oggi, a cinque anni di distanza, il vino dealcolato è di interesse globale, sostenuto da dati in crescita che costringono persino i più diffidenti a riconsiderare le proprie opinioni. Ed è in questo momento storico che il produttore di Tramin-Termeno (Bolzano) rilancia con un’innovazione nel segmento premium, offrendo un’alternativa di alta gamma per chi è alla ricerca di un vino senza alcol di fascia superiore: Dr. Fischer Zero Riesling Sparkling, nato al 100% da Riesling Kabinett. L’obiettivo è dimostrare che l'assenza di alcol non limita l'eccellenza e la raffinatezza dell'offerta. La nuova etichetta debutterà ufficialmente al Vinitaly 2025 e si prepara a riaccendere il dibattito.

"Dopo un'accurata selezione di vini – spiega Martin Foradori Hofstätter – abbiamo individuato un Riesling Kabinett di alta qualità che è stato dealcolato per dare vita a un prodotto premium di questa categoria. Il termine 'Kabinett' indica la prima classificazione dei vini a predicato tedeschi, quindi la base di partenza è di livello eccellente". Il nuovo Riesling dealcolato sarà commercializzato sotto l'etichetta 'Dr. Fischer', azienda che Martin Foradori Hofstätter guida in Mosella, e sarà destinato esclusivamente al canale Ho.re.ca. Questa novità rappresenta la sintesi di due percorsi pionieristici intrapresi dal produttore altoatesino. Nel 2014, la passione di Martin Foradori Hofstätter per il Riesling, lo ha portato ad essere il primo italiano ad investire nella Saar, la regione vinicola tedesca della Mosella, dove il nobile vitigno si esprime al meglio. Nel 2020 è nata anche la linea di prodotti Steinbock Riesling Zero ottenuti da Riesling dealcolato.

Martin Foradori Hofstätter conosce profondamente il Riesling e le sue potenzialità, anche in versione 'Alcohol Free': "I risultati di mercato ci hanno dato grandi soddisfazioni per la nostra linea di vini dealcolati Steinbock Zero. La più grande è vedere i più scettici operatori del settore trasformarsi in clienti entusiasti. Un altro segnale che ci riempie di orgoglio è l’interesse crescente dei ristoranti stellati, che ci contattano per conoscere le condizioni di vendita e procedere con ordini. Questo dimostra che il lavoro svolto negli ultimi anni per innovare il settore e offrire alternative senza alcol di qualità sta davvero dando i suoi frutti".