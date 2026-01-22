Roma, 22 gen (Adnkronos) – "La riformulazione proposta dalla presidente Bongiorno – solo un no é un no – equivale alla introduzione dell’impunita’ in molti casi di violenza sessuale. Le vittime dovranno dimostrare il loro dissenso, non varranno i lividi, non varrà la visita ginecologica. E’ rivoltante”. Così la deputata di AVS Francesca Ghirra.
Home > Flash news > Violenza donne: Ghirra, 'impunità per violentatori, è rivo...
Violenza donne: Ghirra, 'impunità per violentatori, è rivoltante'
Roma, 22 gen (Adnkronos) - "La riformulazione proposta dalla presidente Bongiorno - solo un no é un no - equivale alla introduzione dell’impunita’ in molti casi di violenza sessuale. Le vittime dovranno dimostrare il loro dissenso, non varranno i lividi, non varrà la v...