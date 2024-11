Violenza in ospedale: un 50enne distrugge il pronto soccorso di Mestre

Un episodio di violenza in un pronto soccorso mette in luce la crescente insicurezza negli ospedali italiani.

Un episodio inquietante al pronto soccorso di Mestre

Un episodio di violenza ha scosso l’ospedale di Mestre, dove un uomo di 50 anni, di nazionalità irlandese, è stato arrestato dopo aver distrutto la sala d’attesa del pronto soccorso. L’aggressore, dimesso dopo una notte di ricovero per smaltire una sbornia, ha scatenato il panico tra pazienti e personale sanitario, costringendo le infermiere a nascondere i pazienti in guardiola per la loro sicurezza.

La devastazione e la reazione del personale

Il 50enne ha sradicato un computer dalla guardiola e ha utilizzato un triangolo segnaletico per devastare l’intera sala d’attesa. Ha colpito ripetutamente gli otto monitor presenti, rompendo ogni dispositivo e mettendo sottosopra l’intero locale. Durante l’assalto, ha tentato di forzare la guardiola del triage, lanciando sedie e oggetti contro le vetrate, creando un clima di terrore.

Una donna in travaglio e la prontezza del personale

Proprio in quel momento, una donna in travaglio è entrata nel pronto soccorso con il marito, cercando assistenza. Le infermiere, con grande prontezza, hanno comunicato con gesti per indicare alla donna il percorso di fuga verso il reparto di ostetricia e ginecologia, mettendo in salvo lei e il suo bambino. La polizia è intervenuta rapidamente, arrestando l’aggressore e riportando la situazione sotto controllo.

Le conseguenze e le dichiarazioni del personale sanitario

I danni causati dall’aggressione ammontano a diverse migliaia di euro. La donna incinta è stata poi accolta in ginecologia per il parto, mentre i tecnici dell’Ulss 3 Serenissima hanno lavorato per ripristinare la rete delle chiamate elettroniche, utilizzando metodi alternativi per gestire i pazienti. Il direttore generale dell’ospedale, Edgardo Contato, ha espresso indignazione per l’accaduto, lodando la reazione esemplare del personale sanitario.

Un problema crescente nei pronto soccorso italiani

La primaria del pronto soccorso, Mara Rosada, ha sollevato preoccupazioni riguardo all’escalation di violenza che i pronto soccorso italiani stanno affrontando in questa delicata fase storica. Le testimonianze delle infermiere, Giulia e Maria Pia, evidenziano la tensione e la paura vissute durante l’incidente, sottolineando la necessità di una maggiore sicurezza per il personale e i pazienti negli ospedali.